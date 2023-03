In den Erläuterungen zur Verordnung schreibt der Bundesrat, eine weitgehende Informationstransparenz sei notwendig. Gleichzeitig seien diese Informationen «zweifellos von sehr sensibler Natur», weil sie Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse enthalten würden. Transparenz könne auch auf eine andere Weise hergestellt werden, etwa «indem wichtige Erkenntnisse, Eckwerte und Rahmenbedingungen in geeigneter Form offengelegt werden». Welche Form denn nun aber damit gemeint sein könnte, wird in den Erläuterungen nicht weiter ausgeführt.