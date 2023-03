Warum hätte ein Konkurs der CS derart schlimme Auswirkungen gehabt?

Ein Untergang der Credit Suisse hätte womöglich zu einer weltweiten Finanzpanik geführt, ähnlich wie 2008. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Verflechtung im Finanzsystem. Banken leihen einander gegenseitig Geld aus: Es bestehen Zahlungsverpflichtungen aus Krediten und verschiedensten Finanzprodukten. Geht eine Bank in Konkurs, so erleiden andere Banken finanzielle Verluste. Die Angst davor wirkt zusätzlich destabilisierend. In einer Kettenreaktion kann so das ganze Finanzsystem in eine Krise stürzen.