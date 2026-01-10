Legt man nun die in der kürzeren Sicht aufgetretenen Werte von über 80 zu 1 an, so wird man Silber zum momentanen Stand – rund 60 zu 1 – als nicht extrem stark unterbewertet beziehungsweise Gold nicht als stark überbewertet einstufen. Hält man am langfristigen historischen Schnitt und den natürlichen Vorkommen der Edelmetalle fest, so ergeben sich andere Schlüsse: Dann stehen 15 bis 20 zu 1 einem aktuellen Wert von 59 zu 1 gegenüber, und der Silberpreis dürfte markant aufholen - rein rechnerisch auf mehr als 280 Dollar je Unze.