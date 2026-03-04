Steuerberatung beim Beobachter

Haben Sie Fragen zu Ihrer Steuererklärung? Die Finanzexpertinnen und Finanzexperten des Beobachters beraten Sie persönlich und exklusiv bei Ihren Steueranliegen. Am Telefon am Dienstag, 3. März, Donnerstag, 5. März, Dienstag, 10. März, und Donnerstag, 12. März, jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr: 058 510 73 77 (nur mit einem Beobachter-Abo). Sie haben kein Abo des Beobachters? Buchen Sie bequem einen Termin für eine Einzelberatung – oder fragen Sie unseren Chatbot.