Ein Montagvormittag, Mitte Januar. Wir befinden uns in einem Saal des Hotels Olten. Es geht um die Parolenfassung zur Bargeld-Initiative und zum Gegenvorschlag, über die am 8. März abgestimmt wird. Es ist dies eine dieser vielen Versammlungen in der Schweiz, welche die öffentliche Meinung mitformen.