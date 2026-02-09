9. Wer geht auf kantonaler Ebene dagegen vor?

Im Kanton Genf hat das Kantonsparlament im vergangenen Herbst beschlossen, Gastrobetriebe zur Annahme von Bargeld zu verpflichten. SVP-Politikerin Virna Conti hatte den Vorstoss gemacht. Sie störte sich daran, dass man an gewissen Orten nur noch mit Karte oder Handy bezahlen könne. Auch SP und Grüne stellten sich hinter die Idee. Ähnliche Vorstösse gibt es etwa in den Kantonen Aargau und Bern. Auch Richard Koller wollte eine weitere entsprechende Initiative an die Urne bringen. Es gelang jedoch nicht, genügend Unterschriften innert der nötigen Frist zu sammeln.