Erbvorbezüge, Schenkungen oder Darlehen sind daher für die Begünstigten eine schöne Sache, aber leider auch oft Grund für spätere Irritationen und Erbstreitigkeiten. Zu Konflikten kommt es vor allem dann, wenn bei sogenannten lebzeitigen Zuwendungen keine klaren oder überhaupt gar keine Abmachungen getroffen wurden.