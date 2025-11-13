Die «Schweizer Erbschaftsstudie» der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zeigt, dass neun von zehn Personen Angst vor Erbstreitigkeiten haben …

Wir alle wissen, wie viel Dynamik in einer Familie steckt. Und jedes Familienmitglied hat seine ganz eigene Idee davon, welche Stellung er oder sie in diesem Gefüge hat oder wie die eigene emotionale Bilanz in der Familie ausschaut. Und gerade wenn der verstorbene Elternteil als Kontrollinstanz nicht mehr da ist, können Schattenaspekte, wie wir Therapeutinnen es nennen, aufbrechen.