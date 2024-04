Dort lässt man sich gehen, ist dünnhäutig, gereizt, sarkastisch oder verschlossen und abweisend. Gegenüber dem Partner, der Partnerin oder den Kindern gestattet man sich Verhaltensweisen, die man sich am Arbeitsplatz nie getrauen würde. Nirgendwo verhalten wir uns gegenüber anderen so hemmungslos wie in den eigenen vier Wänden. Hier lassen wir uns gehen, muten dem anderen alles zu, in der Meinung, dass man es sich hier leisten kann.