Beobachter-Beratungsteam
Veröffentlicht am 28. Oktober 2025 - 12:00 Uhr
3 Checks, bevor Sie Ihr Testament aufsetzen
1. Welche Formvorschriften gelten?
2. Gibt es Pflichtteile zu beachten?
3. Wo aufbewahren?
Das eigenhändige Testament
Das eigenhändige Testament muss zu seiner Gültigkeit von Anfang bis Ende handgeschrieben sein, unter Angabe des Errichtungsdatums und der Unterschrift. Ein mit der Schreibmaschine oder auf einem PC verfasster letzter Wille kann wegen Formmangels von den Erben mit Erfolg angefochten werden.
