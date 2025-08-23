Antoine Moreau ist tot. Davon erfahren zuerst nur die Ämter im Kanton Waadt. Dort, wo Moreau bis zu seinem Tod gewohnt hat. Ob er eine Familie hat – irgendwelche Brüder oder Schwestern, eine Cousine in Kuala Lumpur oder ein Cousin in Schwamendingen? Niemand weiss es. Doch gäbe es ein solches Familienmitglied, dann wäre es erbberechtigt. Sie oder er hätte also Anspruch auf das Geld, das auf Moreaus Konto liegt.



Tatsächlich hatte Antoine Moreau noch zwei Cousinen: Colette und Pauline Moreau. Keine der beiden lebte in Kuala Lumpur, sondern in der Schweiz – Kontakt hatte man trotzdem nicht mehr. Darum waren sie erstaunt, als Colette Moreau Post von der Waadtländer Steuerverwaltung bekam. Und zwar mit dem Hinweis, dass sie Erbin sei und dies in ihren Steuererklärungen angeben müsse.