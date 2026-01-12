«Für Botox gebe ich 300 Franken alle drei Monate aus»
Lara Bianchi ist Regionalleiterin in einer Reinigungsfirma, ihr Mann Geschäftsführer im Gesundheitswesen. Sie lebt gut, muss aber noch Schulden abbezahlen. Für die Beobachter-Serie legt die Familie ihr Budget offen.
Lara Bianchi hat ihren ersten Mann jung kennengelernt, mit 18 heiratete sie und bekam ihr erstes Kind. Nach der Geburt machte sie eine Lehre als Kauffrau. Als sie 22 war, kam der zweite Sohn auf die Welt, kurz darauf folgte die Scheidung von ihrem Mann. «Obwohl ich immer gearbeitet habe, gab es Zeiten, in denen ich nicht mal Geld hatte, einen vernünftigen Einkauf zu machen», erzählt die 37-Jährige dem Beobachter.
Heute führt Lara Bianchi, die in Wirklichkeit anders heisst, 160 Mitarbeitende in einer Reinigungsfirma. 2026 beginnt sie eine berufsbegleitende Ausbildung zur Rechtsspezialistin. Die Söhne sind mittlerweile 15 und 19 Jahre alt. Beide absolvieren eine Lehre im handwerklichen Bereich.