Marianne Kehl, 56, lebt seit über zehn Jahren in der Schweiz. Die gebürtige Deutsche startete ihre Laufbahn als Krankenschwester, studierte anschliessend Medizinpädagogik und fand schliesslich in die Forschung. Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung – darunter einige Jahre in Asien – ist sie heute für ein internationales Unternehmen in Basel tätig und erforscht Medikamente und deren Nebenwirkungen.