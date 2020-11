Generell gilt: Geld anzulegen, ist nicht nur etwas für Reiche. Im Gegenteil. Es lohnt sich, früh damit zu beginnen und langfristig am Ball zu bleiben. Bevor man allerdings mit Aktien, Fonds, schönen Uhren oder edlen Tropfen hantiert, rät VZ-Geschäftsführer Flubacher, simple Instrumente zu nutzen. «Zuerst gilt es, ein Liquiditätspolster von einigen Monatssalären aufzubauen. In einem zweiten Schritt sollten die Steuerersparnisse durch Einzahlung in die dritte Säule vollumfänglich ausgeschöpft werden. Das, was übrig bleibt, kann in eine Anlage investiert werden.»