Noch dichter bauen scheint auch nicht zu helfen?

Es wird tatsächlich immer dichter gebaut. Allerdings werden wir an einen Punkt kommen, wo es so dicht ist, dass der Preis durch die Ecke geht. Das erleben wir jetzt gerade an den Zentrumslagen. Auf der anderen Seite gilt dies aber auch gerade im Mietbereich in vielen Regionen in der Schweiz neben den Tourismusregionen und den so oder so gefragten Zürich, Genf oder Lausanne. Eine Ausnahme ist der Jura oder das Emmental, dort ist es immer noch wie früher - sprich hohe Leerstandsquoten und tiefe Bodenpreise. Nur hat es dort weniger Jobs und Perspektiven. Darum wollen die Leute in die Nähe der Städte, wo die gutbezahlten Jobs sind.