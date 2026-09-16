Olivia Bühler, die in Wirklichkeit anders heisst, ist 36 und lebt mit ihrem gleichaltrigen Partner und den beiden Kindern, 3 und 4, in der Nähe von Basel.

Sie studierte Psychologie, arbeitete danach in verschiedenen Institutionen und schloss nebenbei die Ausbildung zur Psychotherapeutin ab. Vor zwei Jahren wagte sie den Schritt in die Selbständigkeit.