Budget-Serie «Die Abrechnung»: Psychotherapeutin

«Ich arbeite 45 Prozent und verdiene mehr als 6000 Franken im Monat»

Olivia Bühler verdient als selbständige Psychotherapeutin in etwa gleich viel wie ihr Partner im Bauwesen und teilt mit ihm alle Kosten für die Familie fair. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.

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