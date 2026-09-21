Budget-Serie «Die Abrechnung»: Psychotherapeutin
«Ich arbeite 45 Prozent und verdiene mehr als 6000 Franken im Monat»
Olivia Bühler verdient als selbständige Psychotherapeutin in etwa gleich viel wie ihr Partner im Bauwesen und teilt mit ihm alle Kosten für die Familie fair. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
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Olivia Bühler, die in Wirklichkeit anders heisst, ist 36 und lebt mit ihrem gleichaltrigen Partner und den beiden Kindern, 3 und 4, in der Nähe von Basel.
Sie studierte Psychologie, arbeitete danach in verschiedenen Institutionen und schloss nebenbei die Ausbildung zur Psychotherapeutin ab. Vor zwei Jahren wagte sie den Schritt in die Selbständigkeit.