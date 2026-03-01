«Das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, aber ich gehe nie ohne Kreditkarte aus dem Haus», sagt Manuela Schmid und lacht verschmitzt. Zum Einsatz komme sie aber nur im äussersten Notfall – vielleicht dreimal im Jahr. Schmid sitzt aufrecht an ihrem afrikanisch gemusterten Esstisch. Die pinken Haarspitzen passen perfekt zum pinken Tischset. Die Hände hält sie gefaltet, das blaue Portemonnaie hat die Farbe des blauen Lesesessels in der Ecke. Das Radio läuft laut im Hintergrund.
Ausser ihrer Kreditkarte befindet sich ansonsten vor allem eines in ihrem Portemonnaie: Bargeld. Die Bezahlapp Twint hat sie nicht auf ihrem Handy installiert. Schon ihr ganzes Leben lang bezahlt sie ausschliesslich bar – ausser es geht nicht anders. «Bargeld ist solide, zuverlässig, schnell», sagt Schmid und wirkt dabei so überzeugt, dass man merkt: Sie hat sich schon häufig erklären müssen. Bargeld braucht kein Update, keinen Akku und auch keinen Empfang.