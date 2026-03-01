Ausser ihrer Kreditkarte befindet sich ansonsten vor allem eines in ihrem Portemonnaie: Bargeld. Die Bezahlapp Twint hat sie nicht auf ihrem Handy installiert. Schon ihr ganzes Leben lang bezahlt sie ausschliesslich bar – ausser es geht nicht anders. «Bargeld ist solide, zuverlässig, schnell», sagt Schmid und wirkt dabei so überzeugt, dass man merkt: Sie hat sich schon häufig erklären müssen. Bargeld braucht kein Update, keinen Akku und auch keinen Empfang.