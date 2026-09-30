Nach einer Lehre als Automatiker in einem Industriebetrieb absolvierte Berg ein dreijähriges Vollzeitstudium in Elektrotechnik und ergänzte dieses mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung, vergleichbar mit einem heutigen CAS (Certificate of Advanced Studies). Diese seltene Kombination aus technischem Verständnis und kaufmännischem Denken prägt seinen Berufsalltag: Seit 15 Jahren ist er als Preismanager im Maschinenbau dafür verantwortlich, die besten Preise für Produkte der Firma festzulegen.