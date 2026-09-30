«Ich lege pro Jahr 90’000 Franken auf die Seite»
Thomas Berg besitzt ein Millionenvermögen, kauft seine Hemden aber konsequent im Brockenhaus und heizt nur auf 18 Grad – mit dem Ziel, mit 58 Jahren dem Hamsterrad zu entkommen. Für die Beobachter-Serie legt er sein Budget offen.
Thomas Berg, der in Wirklichkeit anders heisst, ist 54 Jahre alt und lebt mit seiner ebenfalls 54-jährigen Partnerin in der Region Wil im Kanton St. Gallen. Das Paar ist seit 34 Jahren zusammen, aber nicht verheiratet. Die beiden gemeinsamen Kinder im Alter von 25 und 31 Jahren sind ausgezogen.
Nach einer Lehre als Automatiker in einem Industriebetrieb absolvierte Berg ein dreijähriges Vollzeitstudium in Elektrotechnik und ergänzte dieses mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung, vergleichbar mit einem heutigen CAS (Certificate of Advanced Studies). Diese seltene Kombination aus technischem Verständnis und kaufmännischem Denken prägt seinen Berufsalltag: Seit 15 Jahren ist er als Preismanager im Maschinenbau dafür verantwortlich, die besten Preise für Produkte der Firma festzulegen.