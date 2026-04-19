Budget-Serie «Die Abrechnung»: Geschäftsführer und Teilhaber
«Ich nehme im Jahr etwa 430’000 Franken ein»
Vom Polymechaniker zum Geschäftsführer einer Firma mit 100 Mitarbeitenden: Stefan Thommen investiert in Start-ups. Seine Beteiligungen sind aktuell 3 bis 4 Millionen Franken wert. Für die Beobachter-Serie legt er sein Budget offen.
Stefan Thommen ist seit zehn Jahren geschieden und Vater von zwei erwachsenen Töchtern im Alter von 22 und 24 Jahren. Seit einem Jahr ist er wieder in einer Beziehung. Seine Partnerin lebt in der Region Zürich, er in der Stadt Luzern.
Stefan Thommen, der in Wirklichkeit anders heisst, ist gelernter Polymechaniker. Danach absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium in Maschinenbautechnik. Nach Sprachaufenthalten in Frankreich und den USA bildete er sich zum Verkaufsleiter weiter.
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