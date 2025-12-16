Der 56-Jährige arbeitet als Sales Director in einer amerikanischen IT-Firma für Cloud-Lösungen. Er betreut mit einem Team internationale Grosskunden, die das Produkt bereits haben oder kaufen wollen. «Der Druck ist extrem gross, ich sehe das aber als Chance. Wenn die Ziele erreicht werden, kann man viel Geld verdienen», sagt Hess, der in Wirklichkeit anders heisst. Einmal pro Monat muss er drei bis vier Tage für Treffen nach Asien, Amerika oder ins europäische Ausland reisen.