Elisabeth Schild ist zutiefst enttäuscht. Und zwar von ihrer Krankenkasse. Die CSS weigert sich, die Kosten für eine notwendige Brustoperation zu übernehmen, obwohl sie im April 2024 schriftlich eine Kostengutsprache hatte. «Wie kann das sein?», fragt sie.
Elisabeth Schild – ihren wahren Namen möchte sie für sich behalten – bekam Ende 2022 die Diagnose Brustkrebs. Auf die Krebstherapie folgten drei Operationen, bei denen das Gewebe der linken Brust entfernt und mit Eigenfett wiederaufgebaut wurde. Die Behandlungen zahlte die CSS-Grundversicherung.
