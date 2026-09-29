Übersicht zum Ratgeber
Diese Optionen gibt es, um Prämien zu sparen:
- Die Krankenkasse wechseln
- Unfalldeckung ausschliessen
- Franchise erhöhen
- Versicherungsmodell anpassen
Ebenfalls hilfreich:
Bis spätestens Ende Oktober verschicken die Krankenkassen die Policen für 2027. Danach hat man bis Ende November Zeit, die Grundversicherung anzupassen oder zu kündigen.
Doch Achtung: Es gilt nicht das Datum des Poststempels. Die Mitteilung an die Kasse muss bis am letzten Arbeitstag im November bei ihr ankommen.
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