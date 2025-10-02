«Eine Franchise von 10’000 Franken, dafür tiefe Prämien – das wäre mir am liebsten», sagt Mario Sanchez.
Der selbständige Fotograf ist praktisch nie krank. «Da habe ich grosses Glück.» Und wenn es ihn doch mal richtig erwischt: «Dann gehe ich zu meinem alten Arzt auf dem Land und zahle alles selber – die Franchise erreiche ich ohnehin nie.» Der Krankenkasse gibt er die Kosten schon gar nicht an.
Sanchez heisst eigentlich anders – er möchte nicht, dass seine Krankenkasse zu viel über ihn weiss.
Dass er von Gesetzes wegen eine Krankenkasse haben muss, findet Sanchez nicht falsch. Schliesslich könnte auch er einmal ernsthaft krank werden und die Kosten nicht mehr selber tragen können.