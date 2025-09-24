Der Risikofaktor

Aufgepasst aber: Wenn Sie krank werden und unerwartet höhere Kosten anfallen, müssen Sie Ihre Kostenbeteiligung selbst tragen können. Die Kostenbeteiligung beschränkt sich nämlich nicht nur auf die Franchise. Dazu kommt der Selbstbehalt von zehn Prozent der Behandlungskosten – laut Gesetz bis zu 700 Franken im Jahr. Und hier geht man vom Kalenderjahr aus. Wenn man also über den Jahreswechsel krank ist, fallen die Kosten für beide Jahre an.