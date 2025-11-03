«Eine Franchise von 10’000 Franken, dafür tiefe Prämien – das wäre mir am liebsten», sagt Mario Sanchez zum Beobachter.



Der selbständige Fotograf ist praktisch nie krank. «Da habe ich grosses Glück.» Und wenn es ihn doch mal richtig erwischt: «Dann gehe ich zu meinem alten Arzt auf dem Land und zahle alles selber – die Franchise erreiche ich ohnehin nie.» Der Krankenkasse gibt er die Kosten schon gar nicht an.