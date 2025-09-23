Bis spätestens Ende Oktober verschicken die Krankenkassen die Policen für 2026. Danach hat man bis Ende November Zeit, die Grundversicherung anzupassen oder zu kündigen.



Doch Achtung: Es gilt nicht das Datum des Poststempels. Die Mitteilung an die Kasse muss bis am letzten Arbeitstag im November bei ihr ankommen.