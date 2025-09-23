Bis spätestens Ende Oktober verschicken die Krankenkassen die Policen für 2026. Danach hat man bis Ende November Zeit, die Grundversicherung anzupassen oder zu kündigen.
Doch Achtung: Es gilt nicht das Datum des Poststempels. Die Mitteilung an die Kasse muss bis am letzten Arbeitstag im November bei ihr ankommen.
Diese Möglichkeiten gibt es, um Prämien zu sparen
1. Die Krankenkasse wechseln
Bei der Grundversicherung ist es einfach, eine günstigere Kasse zu wählen – auch für Ältere und für Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Denn jede Kasse muss alle Interessierten in die Grundversicherung aufnehmen.
Partnerinhalte