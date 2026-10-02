Als ein Beobachter-Leser die Rechnung der Hautklinik Dermis in Bülach ZH genauer anschaute, staunte er: 100 Paar sterile Operationshandschuhe, 100 chirurgische Markierungsstifte und 40 Operationslochtücher wurden ihm verrechnet. Insgesamt 3435 Franken sollte er dafür zahlen. Er reklamierte – mit Erfolg. Wie der Beobachter berichtete, fiel die korrigierte Rechnung am Ende nicht einmal mehr einen Drittel so hoch aus.
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Zuerst habe er den Fehler gar nicht bemerkt, erzählt der Mann. Auch die Krankenkasse wurde nicht misstrauisch. «Wenn meine Frau die Rechnung nicht genau geprüft hätte, hätte ich 2455 Franken zu viel gezahlt.» Noch mal gut gegangen. Das Beispiel zeigt aber, wie schnell eine falsche Rechnung durchrutschen kann.