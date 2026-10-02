Zuerst habe er den Fehler gar nicht bemerkt, erzählt der Mann. Auch die Krankenkasse wurde nicht misstrauisch. «Wenn meine Frau die Rechnung nicht genau geprüft hätte, hätte ich 2455 Franken zu viel gezahlt.» Noch mal gut gegangen. Das Beispiel zeigt aber, wie schnell eine falsche Rechnung durchrutschen kann.