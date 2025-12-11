«Nach meiner Reklamation wurde die Rechnung Fr. 2455.25 günstiger»
Eine Klinik verrechnet einem Beobachter-Leser 2455 Franken zu viel. Als der Fehler auffliegt, hat die Krankenkasse die Rechnung schon bezahlt.
«Ich bemerkte den Fehler auf der Rechnung zuerst gar nicht. Wenn meine Frau die Rechnung nicht genau geprüft hätte, hätte ich Fr. 2455.25 zu viel gezahlt.
Die erste Rechnung der Hautklinik Dermis in Bülach betrug 3435 Franken. Auf der Rechnung waren zum Beispiel 100 Paar sterile Operationshandschuhe für 512 Franken. 100 chirurgische Markierungsstifte für 394 Franken. Oder 40 Operationslochtücher für Fr. 560.50.» (Einem anderen Patienten verrechnete eine andere Klinik 75 Paar Krücken.)
«Nach der Reklamation schickte mir die Klinik eine neue, korrigierte Rechnung, und die war nicht einmal mehr einen Drittel so hoch: Fr. 979.75. Die Handschuhe kosteten nur noch Fr. 15.40, der Markierungsstift Fr. 3.94 oder das Lochtuch Fr. 16.81. Da hatte die Krankenkasse Helsana die überhöhte Rechnung aber bereits bezahlt.
Wie kann eine Klinik eine dermassen überhöhte Rechnung versenden, ohne es zu merken? Und wie kann die Krankenkasse das einfach bezahlen? Wenn das möglich ist, erstaunt es wohl niemanden mehr, dass die Prämien einfach immer weiter steigen.»
Das sagt die Hautklinik Dermis in Bülach:
Leider kam es in diesem Fall zu einem Fehler. Die Menge der abgerechneten Materialien wurde nicht korrekt erfasst. Die Praxissoftware kann nicht so konfiguriert werden, dass sie Fehler bei der Abrechnung von Materialien automatisch erkennt.
Es handelt sich um einen Einzelfall. Nachdem wir von diesem Vorfall erfahren hatten, haben wir sämtliche Rechnungen des betreffenden Tages sowie des Monats überprüft und stichprobenartig auch das gesamte Jahr hinweg kontrolliert. Dabei konnten wir keine weiteren Fehler in der Rechnungsstellung feststellen.
Das sagt die Krankenkasse Helsana:
Das Abrechnungssystem bei Helsana verfügt über eine technische Unterstützung, welche solche Fälle jeweils identifiziert und vorlegt. Nach Meinung unserer Fachleute hätte diese Rechnung damit erkannt werden sollen. Unsere Fachleute haben den Sachverhalt nun geprüft und dabei einen Fehler in der Datenabfrage festgestellt, der inzwischen behoben wurde.
