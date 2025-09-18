Spätestens Ende Oktober kommen sie wieder: die Policen fürs nächste Jahr. Und damit meistens auch höhere Prämien.



Viele wollen dann die Gelegenheit wahrnehmen, einige Hundert Franken zu sparen. Bei der Grundversicherung ist das einfach – sie lässt sich ganz simpel wechseln. Bei Zusatzversicherungen dagegen muss man schlau vorgehen.