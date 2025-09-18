Spätestens Ende Oktober kommen sie wieder: die Policen fürs nächste Jahr. Und damit meistens auch höhere Prämien.
Viele wollen dann die Gelegenheit wahrnehmen, einige Hundert Franken zu sparen. Bei der Grundversicherung ist das einfach – sie lässt sich ganz simpel wechseln. Bei Zusatzversicherungen dagegen muss man schlau vorgehen.
So läufts bei der Grundversicherung
Vergleichen und zum günstigsten Angebot wechseln: So einfach geht das bei der Grundversicherung. Niemand muss Angst haben, dass die neue Krankenkasse Nein sagt – das können die Kassen bei der Grundversicherung nicht. Unabhängig davon, wie alt jemand ist oder wie schwer die gesundheitlichen Probleme sind.
Partnerinhalte