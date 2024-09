Die Mitteilung über die neue Versicherung muss zudem laut einem Bundesgerichtsentscheid direkt von der neuen zur alten Krankenkasse erfolgen. Es genügt also nicht, wenn Sie selbst eine Bestätigung an die alte Kasse weiterleiten. Dieses Vorgehen setzt natürlich auch voraus, dass die neue Krankenkasse den Namen der alten Versicherung kennt. Sie müssen also auf eine entsprechende Anfrage Auskunft geben.