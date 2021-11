Lange war das Geschäft mit den Zusatzversicherungen eine Blackbox, die Verträge ein gut gehütetes Geheimnis. Anders als bei der Grundversicherung gibt es bei den Zusatzversicherungen keine klar geregelten Tarifstrukturen, die Partner sind in der Ausgestaltung der Verträge weitgehend frei. So manches Spital und so manche Medizinerin scheinen gemäss der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) diese Freiheit in der Vergangenheit arg strapaziert zu haben – zu Lasten der Versicherten.