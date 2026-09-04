Vor 15 Jahren erlitt Boller, die in Wirklichkeit anders heisst, zu Hause am Mittagstisch einen Schlaganfall. Dass die Folgen schwerwiegend waren, wurde erst mit der Zeit klar, da es sich um viele Mikroverletzungen im Hirn handelte. Sie war damals in Teilzeit als Sekretärin angestellt, doch ein beruflicher Wiedereinstieg scheiterte. Ein Bericht des IV-Jobcoaches, der die Situation gemeinsam mit dem Arbeitgeber anschaute, hielt damals fest: «Kopieren von Text A nach B bringt meine Klientin an ihre Belastbarkeitsgrenze.»