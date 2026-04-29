Jasmin Weibel, die in Wirklichkeit anders heisst, ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Regelmässig besucht sie die Familie ihrer Mutter in Zürich und hat in der Schweiz einen festen Freundeskreis. Nach dem Abitur zog sie mit 18 von zu Hause aus, suchte sich eine Arbeitsstelle für ein berufsbegleitendes Studium und schloss nach knapp vier Jahren ihren Bachelor in Immobilienwirtschaft ab. Die Bedingungen der Eltern waren klar: «Du kannst ausziehen, aber du musst schauen, wie du das finanziell stemmen kannst.» Seither führt sie eine detaillierte Excel-Tabelle, um Fixkosten und Ausgaben zu planen.