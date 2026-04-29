«Mit 2620 Euro bin ich für Berlin sehr gut aufgestellt»
Jasmin Weibel wohnt, jobbt und studiert in Berlin. Ihr grösster Luxus ist ihr Auto. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
Jasmin Weibel ist 23 Jahre alt und wohnt in Berlin im Stadtteil Kreuzberg. Ihre Mutter ist Schweizerin und zog als junge Frau in die deutsche Hauptstadt. Dort lernte sie Jasmins Vater kennen, der aus der Türkei stammt.
Jasmin Weibel, die in Wirklichkeit anders heisst, ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Regelmässig besucht sie die Familie ihrer Mutter in Zürich und hat in der Schweiz einen festen Freundeskreis. Nach dem Abitur zog sie mit 18 von zu Hause aus, suchte sich eine Arbeitsstelle für ein berufsbegleitendes Studium und schloss nach knapp vier Jahren ihren Bachelor in Immobilienwirtschaft ab. Die Bedingungen der Eltern waren klar: «Du kannst ausziehen, aber du musst schauen, wie du das finanziell stemmen kannst.» Seither führt sie eine detaillierte Excel-Tabelle, um Fixkosten und Ausgaben zu planen.