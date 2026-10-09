Budget-Serie «Die Abrechnung»: Psychotherapeutin
«Mit 45 Prozent verdiene ich über 6000 Franken pro Monat»
Olivia Bühler verdient als selbständige Psychotherapeutin in etwa gleich viel wie ihr Partner im Bauwesen und teilt mit ihm alle Kosten für die Familie fair. Für die Beobachter-Serie legt sie ihr Budget offen.
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Olivia Bühler, die in Wirklichkeit anders heisst, ist 36 und lebt mit ihrem gleichaltrigen Partner und den beiden Kindern, 3 und 4, in der Nähe von Basel.
Sie studierte Psychologie, arbeitete danach in verschiedenen Institutionen und schloss nebenbei die Ausbildung zur Psychotherapeutin ab. Vor zwei Jahren wagte sie den Schritt in die Selbständigkeit.