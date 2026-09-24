Viele Menschen interessieren sich kaum für ihr Altersguthaben in der Pensionskasse – obwohl es oft der grösste Bestandteil ihres Vermögens ist. Und etliche Versicherte verlieren nach einem Stellenwechsel sogar einen Teil ihres Geldes komplett aus den Augen. Es befindet sich nämlich gar nicht mehr in ihrer PK, sondern in der sogenannten Auffangeinrichtung BVG.