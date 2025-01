Der Steuervorteil ist gewollt

Bisher gilt: Wer sich in die Pensionskasse einkauft oder in der Säule 3a spart, kann die Summe vom Einkommen abziehen. Beim späteren Bezug des Kapitals wird eine relativ geringe Steuer fällig. Das ist gewollt und soll das Sparen fürs Alter fördern. Renten dagegen werden als reguläres Einkommen versteuert. Das heisst: Wer sich in die zweite Säule einkauft und dann eine Rente bezieht, zahlt am Ende doch einen grossen Teil der Steuern, die er während des Erwerbslebens gespart hat.