Wer lange lebt, beschert seiner Pensionskasse ein kleines Problem. Wie stellt sie sicher, dass das Geld für die Rente reicht, auch wenn man 100 wird? Ganz einfach: Einige sterben früher als der Durchschnitt – und die Pensionskasse muss weniger lang zahlen.



Frühe und späte Todesfälle gleichen sich finanziell aus. So lässt sich das sogenannte Langlebigkeitsrisiko relativ günstig abdecken.