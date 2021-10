Für Peyer, 30 Jahre vom Rentenalter entfernt, ist diese Fürsorge ein Hohn. «Wieso glaubt die BVK, dass sie das darf?» Der Gesetzgeber nehme in Kauf, dass es beim Vorbezug ein gewisses Verlustrisiko gibt. «Dann muss es auch eine PK tun.» Sie will das Geld sowieso später zurückzahlen. Schon jetzt spart sie mehr in der PK, als sie müsste.