Sollte Ihre Frau noch berufstätig sein und einen Jahreslohn von mindestens 22’050 Franken (Stand: 2024) erreichen, dann ist sie in der Pensionskasse des Arbeitgebers versichert. In diesem Fall ist es ratsam, sich bei der Pensionskasse zu erkundigen, ob nicht das Guthaben auf dem Freizügigkeitskonto – mindestens teilweise – in die Kasse eingebracht werden könnte. Die Kasse berechnet aufgrund des Alters und des Jahreslohns, wie viel Kapital Ihre Frau bis heute für das Alter hätte sparen können. Ihre Frau soll die Bank anweisen, der Pensionskasse das Freizügigkeitsguthaben noch vor dem 64. Altersjahr zu übertragen. So erhöht sich die Altersrente Ihrer Frau.