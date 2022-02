Sandra Bühler hatte das Auto 2019 für 12'000 Franken gekauft. Dafür nahm sie einen Kredit von 11'000 Franken bei Santander Consumer Finance in Schlieren ZH auf. Seither zahlte sie monatliche Raten von Fr. 340.60 ab. Irgendwann gingen einige Zahlungen vergessen, und Bühler schuldete der Kreditfirma Fr. 4335.22 plus Zinsen. Santander engagierte in der Folge EVO Security.