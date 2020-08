Neuestes Beispiel ist Debitors Management. Beobachter-Leserin Caroline F. (Name geändert) erhielt im April eine Rechnung von Debitors über Fr. 345.40 – für eine Analyse bei einem medizinischen Labor in Genf. Bald folgte die erste Mahnung, kurz darauf die zweite. Im Ton sehr bestimmt, bot Debitors auch gleich eine Teilzahlung an.