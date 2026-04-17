Was ist ein Verlustschein?

Wer Verlustscheine hat, hat meist schon einiges erlebt. Es gibt zwei Arten von Verlustscheinen. Entweder ist man betrieben und dann gepfändet worden; weil das Geld aber nicht gereicht hat, hat das Betreibungsamt einen Pfändungsverlustschein ausgestellt. Oder man hat einen Privatkonkurs durchlitten. Diejenigen Gläubiger, die am Schluss ihr Geld nicht bekamen, erhielten einen Konkursverlustschein.