Wirklich leid tun mir jene Leute, die aus Not ihren Schmuck bei uns verkaufen. Sie bekommen 400 Franken für ihren Goldring und sagen: «Damit kann ich jetzt die Krankenkassenrechnung bezahlen.» Ich denke, oddio – was ist mit nächstem Monat?



Dann kommen sie wieder, aber irgendwann haben sie nichts mehr zu verkaufen. In einem reichen Land wie der Schweiz sollte so etwas nicht vorkommen. Es zeigt aber, wie schnell es gehen kann: Wer zum Beispiel mit Mitte 50 den Job verliert, landet schnell in der Armut. Das stimmt mich nachdenklich.