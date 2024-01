Der Bundesrat will nicht untersuchen

Wenn man bei diesem Pensum von einer verbleibenden freien Zeit von 80 Arbeitstagen ausgeht, so hat Fricke pro Gutachten gerade mal einen halben Tag aufgewendet. Finanziell hat sich das für ihn gelohnt: Insgesamt kassierte er 2022 für seine nebenerwerbliche Gutachtertätigkeit 568’650 Franken. So steht es in der oben erwähnten BSV-Liste.