Es gilt als letzter Ausweg: ein Kind aus seiner Familie zu nehmen und bei einer Pflegefamilie unterzubringen, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Ende November stand im Kanton St. Gallen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Wil-Uzwil vor einer solchen Situation. Sie verfügte, dass ein sechsjähriges Kind fremdplatziert werden muss, um es zu schützen – notfallmässig und vorerst für 30 Tage.