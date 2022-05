Müssen ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz Steuern zahlen? Bekommen sie automatisch eine Steuererklärung zugeschickt oder müssen sie sich melden?

Ukrainische Flüchtlinge mit dem Schutzstatus S müssen nur hier Steuern zahlen, wenn sie arbeiten – die kostenlose Unterbringung sowie die Geldleistungen in Form von Not- oder Sozialhilfe sind steuerfrei. Wenn Sie unselbständig tätig sind, also angestellt, zieht der Arbeitgeber automatisch die Steuern vom Lohn ab (sogenanntes Quellensteuerverfahren). Ist die kostenlose Unterbringung eine Gegenleistung für Arbeit (zum Beispiel bei Serviceangestellten in einem Hotel oder bei Putzhilfen in einem Haushalt), dann gehört sie zum Lohn und ist steuerpflichtig. Wenn Sie selbständig tätig sind, also ein eigenes Geschäft aufziehen, dann müssen Sie selber eine Steuererklärung ausfüllen. In diesem Fall sollten Sie sich von einer Fachperson beraten lassen.