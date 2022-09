Wenn das Erbstück ein Gebrauchsgegenstand ist, müssen Sie es nicht in der Steuererklärung angeben Steuern Was muss ich alles versteuern? . Das ist bei Uhren typischerweise dann der Fall, wenn man sie täglich trägt und ihr Wert dem einer durchschnittlichen Uhr entspricht. Dann wird die Uhr dem Hausrat zugeordnet, und Sie müssen sie nicht als Vermögen versteuern.



Anders sieht es aus, wenn das Erinnerungsstück einen sehr hohen materiellen Wert hat. Dann handelt es sich um eine Wertanlage, die Sie als Vermögen angeben müssen.



Wertvoller Schmuck sollte gegen Diebstahl versichert werden Wertsachenversicherung Wertvolles richtig versichern . Der Versicherungswert ist ein guter Gradmesser, um abzuschätzen, ob Sie die Kostbarkeit versteuern müssen. Tragen Sie den Kaufpreis in der Steuererklärung ein. Falls Sie diesen nicht kennen, orientieren Sie sich am Wert, der aus der Versicherungspolice hervorgeht. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bei Juwelieren oder Uhrmachern.