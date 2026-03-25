Wenn Ihnen Ihr Mann seine Eigentumswohnung zur Nutzung überlässt, muss er den Eigenmietwert weiterhin in seiner Steuererklärung deklarieren, als ob er selber darin wohnen würde. Das Überlassen der Wohnung gilt aber als Alimentenzahlung, die er bei den Steuern abziehen kann. Sie müssen im Gegenzug den Eigenmietwert in Ihrer Steuererklärung auflisten. Es läuft darauf hinaus, dass Sie als Wohnberechtigte den Eigenmietwert versteuern.