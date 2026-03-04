Marie Ott und ihr Mann haben fünf Kinder: Die ältesten sind Zwillinge und 19 Jahre alt, die Tochter studiert, und der Sohn macht eine Lehre als Automechaniker. Die zweitälteste Tochter, 16, lernt Landwirtin und ist nur am Wochenende zu Hause. Die beiden jüngsten sind 15 und 12.