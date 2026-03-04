Budget-Serie «Die Abrechnung»: Siebenköpfige Familie
«Trotz fünf Kindern konnten wir eine halbe Million auf die Seite legen»
Die Kinder sollen es gut haben, unnötige Ausgaben vermeiden die Eltern aber konsequent. Für die Beobachter-Serie legt die Familie ihr Budget offen.
Marie Ott und ihr Mann haben fünf Kinder: Die ältesten sind Zwillinge und 19 Jahre alt, die Tochter studiert, und der Sohn macht eine Lehre als Automechaniker. Die zweitälteste Tochter, 16, lernt Landwirtin und ist nur am Wochenende zu Hause. Die beiden jüngsten sind 15 und 12.
Die 41-Jährige ist Chemikerin. Nach verschiedenen Weiterbildungen ist Ott, die in Wirklichkeit anders heisst, heute im Aussendienst einer Firma tätig. Ihr Mann ist gelernter Pâtissier und arbeitet heute als Einkäufer.
